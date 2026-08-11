Фернандес анонсував трансфер нового форварда Карпат

Головний тренер львівських Карпат Фран Фернандес після перемоги над черкаським ЛНЗ (3:0) розповів, що клуб продовжує працювати над пошуком нових гравців.

Його цитує сайт "зелено-білих".

Наставник "левів" оцінив результативність капітана та центрбека команди Владислава Бабогла (2-й гол у двох поспіль матчах), але додав, що вони прагнуть підписати ще 1-2 нападників.

Іспанський спеціаліст зізнався, що Карпати вже підписали одного форварда, анонсувавши його презентацію.

"Нам необхідні ще один-два нападники. Це добре, що Боб забиває голи, і буде надалі продовжувати їх забивати. Однак форвард – це не лише про голи, а й про те, що він так само дає команді в атаці та під час створення моментів. Ми маємо підписати одного нападника. Завтра, сподіваюся, з'явиться офіційна інформація щодо цього. Проте ми потребуємо підсилення ще кількох позицій. Адже у цьому чемпіонаті ми маємо сім-вісім доволі потужних команд і є своєрідна рівність між суперниками. Тому нам треба усім докладати максимум зусиль", – сказав Фернандес.

У VIP-зоні стадіону "Україна" під час поєдинку проти ЛНЗ був помічений 26-річний французький форвард Жозеф Сері із португальського Пенафіела. Він сидів поруч із чинними гравцями Карпат, які з тих чи інших причин не могли взяти участь у поєдинку.

Наразі обов'язки центрального нападника виконує Ян Костенко, який сильно розкрився під керівництвом іспанського фахівця. Також у його розпорядженні є 18-річний Олександр Дєдов, а також Назарій Русин і Ярослав Карабін. Але обидва останні більше тяжіють до флангів.

Додамо, що львівський клуб завдяки переможному старту нового сезону УПЛ-2026/27 сенсаційно очолив турнірну таблицю першості, набравши максимальні 6 балів. Стільки ж балів набрали лише другий донецький Шахтар та третє житомирське Полісся.

У наступному 3-му турі УПЛ Карпати зіграють вдома проти чернівецької Буковини. Поєдинок запланований на суботу, 15 серпня. Початок – о 18:00.