Карпати розгромили ЛНЗ у 2 турі УПЛ

Карпати на стадіоні "Україна" у Львові здобули перемогу над черкаським ЛНЗ у межах 2-го туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі: обидві команди намагалися створювати моменти біля чужих воріт. Найнебезпечнішими епізодами стали удар хавбека ЛНЗ Пастуха під поперечину та постріл захисника Карпат Ляха зі штрафного.

На старті другої половини малюнок гри не змінився. "Леви" змогли вийти вперед на 67-й хвилині після розіграшу кутового — Феліппе виконав подачу, яку замкнув Владислав Бабогло.

За 10 хвилин перевагу Карпат подвоїв Іван Калеро. Вінгер був першим на добиванні після прострілу Яна Костенка у воротарський майданчик.

Рахунок до розгромного довів Фелліпе Вієйра, який з лінії штрафного майданчика завдав ідеального удару в кут воріт.

Майже одразу ЛНЗ отримав шанс відквитати один м'яч із пенальті, проте з ударом Теді Цари впорався 19-річний голкіпер Денис Марченко. Надалі львів'яни впоралися з атаками суперника та довели гру до перемоги.

Чемпіонат України – УПЛ

2 тур, 10 серпня

Карпати (Львів) – ЛНЗ (Черкаси) 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 67 Бабогло, 2:0 – 77 Калеро, 3:0 – 86 Вієйра

Карпати: Марченко, Іван Калеро (Холод, 82), Бабогло, Стецьков, Лях, Сапуга (Жан Педрозу, 82), Чачуа (Моха, 64), Русин, Вантух (Мірошніченко, 74), Алькайн (Фелліпе, 64), Костенко.

ЛНЗ: Паламарчук, Пасіч, Дідик, Муравський, Драмбаєв (Микитишин, 72), Рябов, Якубу, Пастух (Таллес, 56), Кузик, Ассінор (Девід, 72), Теді Цара.

Попередження: Чачуа, 3, Стецьков, 51 – Пастух, 24, Муравський, 48, Пасіч, 62.

Нагадаємо, Карпати у 1 турі розтрощили Кривбас, а ЛНЗ розписало мирову з Буковиною.