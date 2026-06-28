Кейруш: Із розширенням ЧС ризикує стати чимось вульгарним і пересічним

Головний тренер збірної Гани Карлуш Кейруш негативно ставиться до розширення чемпіонатів світу.

Слова португальського фахівця наводить The Athletic.

"Я вважаю, що справжню цінність має те, що є рідкістю. Якщо на турнір можуть кваліфікуватися занадто багато команд, він ризикує стати чимось вульгарним і пересічним. Коли відбір проходить така велика кількість збірних, чи зберігається його винятковість? Для мене це дискусійне питання, але це моя особиста думка. Чемпіонат світу повинен мати особливе значення. Це має бути рідкісна подія. Але сьогодні у футболі всім керують гроші. Там, де раніше ми говорили про футбол, тепер панує "манібол".

Я сказав гравцям, що справжній чемпіонат світу починається лише зараз. Груповий етап – це розминка, а вихід до наступного раунду схожий на отримання кредитної картки: тепер настав час платити за рахунками. Усе дістанеться переможцю, кожен матч – це драма, і сховатися вже ніде", – заявив тренер.