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Манчестер Юнайтед оформив трансфер 35-річного голкіпера

Софія Кулай — 14 липня 2026, 15:29
Манчестер Юнайтед оформив трансфер 35-річного голкіпера
Карл Дарлоу
x.com/ManUtd

Англійський Манчестер Юнайтед оголосив про підписання голкіпера Лідса Карла Дарлоу.

Про це повідомляє сайт "червоних дияволів".

Валлійський воротар уклав контракт із клубом до 30 червня 2028-го з можливістю пролонгації ще на рік.

За свою кар'єру новачок МЮ пограв за Ноттінгем, Ньюкасл, Ньюпорт, Волсолл, Галл Сіті та Лідс. За останній клуб відіграв 38 матчів, у яких пропустив 42 голи та провів 10 "сухих" ігор.

Раніше повідомлялося, що голкіпер аргентинського Сан-Лоренсо та збірної Парагваю Орландо Хіль може перейти до МЮ.

Також "червоні дияволи" вже підписали 22-річного бразильського півзахисника лондонського Челсі Андрея Сантоса. Водночас інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що центральний півзахисник збірної Бельгії та Астон Вілли Юрі Тілеманс стане гравцем МЮ.

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