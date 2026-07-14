Манчестер Юнайтед оформив трансфер 35-річного голкіпера

Англійський Манчестер Юнайтед оголосив про підписання голкіпера Лідса Карла Дарлоу.

Про це повідомляє сайт "червоних дияволів".

Валлійський воротар уклав контракт із клубом до 30 червня 2028-го з можливістю пролонгації ще на рік.

За свою кар'єру новачок МЮ пограв за Ноттінгем, Ньюкасл, Ньюпорт, Волсолл, Галл Сіті та Лідс. За останній клуб відіграв 38 матчів, у яких пропустив 42 голи та провів 10 "сухих" ігор.

Раніше повідомлялося, що голкіпер аргентинського Сан-Лоренсо та збірної Парагваю Орландо Хіль може перейти до МЮ.

Також "червоні дияволи" вже підписали 22-річного бразильського півзахисника лондонського Челсі Андрея Сантоса. Водночас інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що центральний півзахисник збірної Бельгії та Астон Вілли Юрі Тілеманс стане гравцем МЮ.