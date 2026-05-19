Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шахтар відмовив клубу АПЛ у трансфері Різника

Олексій Мурзак — 19 травня 2026, 00:24
Шахтар відмовив клубу АПЛ у трансфері Різника
Дмитро Різник
ФК Шахтар

Голкіпер збірної України та донецького Шахтаря Дмитро Різник потрапив до сферу інтересів Лідса.

Про це повідомляє TransferFeed.

За інформацією джерела, англійський клуб зробив "гірникам" пропозицію у розмірі 10 мільйонів євро, однак отримав відмову.

У Шахтарі вважають, що Різник коштує значно дорожче та не поспішають розлучатися з основним воротарем.

У поточному сезоні на рахунку українського воротаря 41 матч у всіх клубних турнірах, у яких він пропустив 32 голи та 22 рази зіграв на "нуль". Transfermarkt оцінює його у 7 мільйонів євро.

Напередодні стало відомо, що Гамбург оголосив про відхід низки орендованих гравців, серед яких грузинський захисник Шахтаря Георгі Гочолейшвілі.

Лідс Футбольні трансфери Дмитро Різник Шахтар Донецьк

Дмитро Різник

Показують хороший футбол: Різник назвав найскладнішого суперника Шахтаря у поточному сезоні УПЛ
Різник – про виліт Шахтаря із Ліги конференцій: Шкода, але не соромно – ми провели непоганий сезон
Визначився найкращий гравець Шахтаря у квітні
Ми їдемо туди тільки за перемогою: Різник – про майбутній матч-відповідь проти Крістал Пелес в 1/2 фіналу Ліги конференцій
Різник – про півфінал із Крістал Пелес: Вони думають, що вже у фіналі – наступного тижня побачимо

Останні новини