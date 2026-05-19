Шахтар відмовив клубу АПЛ у трансфері Різника

Голкіпер збірної України та донецького Шахтаря Дмитро Різник потрапив до сферу інтересів Лідса.

Про це повідомляє TransferFeed.

За інформацією джерела, англійський клуб зробив "гірникам" пропозицію у розмірі 10 мільйонів євро, однак отримав відмову.

У Шахтарі вважають, що Різник коштує значно дорожче та не поспішають розлучатися з основним воротарем.

У поточному сезоні на рахунку українського воротаря 41 матч у всіх клубних турнірах, у яких він пропустив 32 голи та 22 рази зіграв на "нуль". Transfermarkt оцінює його у 7 мільйонів євро.

Напередодні стало відомо, що Гамбург оголосив про відхід низки орендованих гравців, серед яких грузинський захисник Шахтаря Георгі Гочолейшвілі.