Шахтар відмовив клубу АПЛ у трансфері Різника
Дмитро Різник
ФК Шахтар
Голкіпер збірної України та донецького Шахтаря Дмитро Різник потрапив до сферу інтересів Лідса.
Про це повідомляє TransferFeed.
За інформацією джерела, англійський клуб зробив "гірникам" пропозицію у розмірі 10 мільйонів євро, однак отримав відмову.
У Шахтарі вважають, що Різник коштує значно дорожче та не поспішають розлучатися з основним воротарем.
У поточному сезоні на рахунку українського воротаря 41 матч у всіх клубних турнірах, у яких він пропустив 32 голи та 22 рази зіграв на "нуль". Transfermarkt оцінює його у 7 мільйонів євро.
Напередодні стало відомо, що Гамбург оголосив про відхід низки орендованих гравців, серед яких грузинський захисник Шахтаря Георгі Гочолейшвілі.