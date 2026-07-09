Арсенал підписав першого літнього новачка

Арсенал оголосив про підписання колишнього воротаря Лідса Іллана Мельє.

Про це повідомила пресслужба "канонірів".

Мельє перебрався у лондонський колектив на правах вільного агента, інші умови не розголошуються.

Premier League experience between the sticks 🧤



Welcome to The Arsenal, Illan Meslier! 🇫🇷 — Arsenal (@Arsenal) July 9, 2026

Водночас за даними BBC, контракт із 26-річним французом підписано за схемою "2+1".

Останні сім років вихованець Лор'яна провів у Лідс Юнайтед, де зіграв 215 матчів, пропустивши 286 голів та 70 разів відстояв на "нуль".

У сезоні-2024/25 через нестабільні виступи головний тренер клубу Даніель Фарке виключив француза зі складу, тому протягом минулої кампанії Іллан взяв участь лише в двох поєдинках молодіжної команди (U-21), в яких пропустив шість голів.

Напередодні стало відомо, що вінгер лондонського Арсенала та збірної Бельгії Леандро Троссард продовжить кар'єру в турецькому Бешикташі.