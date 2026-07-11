Помер колишній власник Челсі, який повернув клуб до елітного дивізіону та продав його Абрамовічу

У віці 94 років припинило битися серце колишнього президента і власника англійських клубів Челсі та Лідса Кена Бейтса.

Про це повідомляє пресслужба лондонської команди. Деталі додає Reuters.

"З великим сумом повідомляємо про смерть Кена Бейтса, колишнього власника та голови футбольного клубу Челсі. Клуб висловлює щирі співчуття дружині Кена, Сюзанні, решті його родини та друзям. Ми ніколи не забудемо рішучість Кена боротися за Челсі у скрутні часи та вести команду до перемог і трофеїв", – йдеться в прощальній заяві "синіх".

Причини смерті британського бізнесмена не розголошуються.

Бейтс став на чолі лондонського Челсі у 1982 році, викупивши клуб за символічний 1 фунт стерлінгів (1,34 долара) та натомість отримавши два мільйони фунтів стерлінгів боргу.

За час його керування "сині" повернулися до вищого дивізіону, двічі виграли Кубок Англії (1997, 2000), підняли над головою Кубок Футбольної Ліги (1998) та другий у своїй історії Кубок володарів Кубків УЄФА (1998).

Загалом Бейтс пробув на посаді президента Челсі 22 роки, що є третім найтривалішим періодом правління в історії клубу. У 2003 році англійський бізнесмен продав лондонський клуб російському олігарху Роману Абрамовічу за 140 мільйонів фунтів (близько 187,5 млн доларів), після чого став власником Лідса, у якому провів 8 років.

Нагадаємо, що напередодні відомий у минулому півзахисник Бока Хуніорс і збірної Аргентини Антоніо Раттін пішов із життя у віці 89 років.