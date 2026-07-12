Мілан націлився на хавбека, який провалив медогляд у Манчестер Юнайтед

Півзахисник Аталанти та збірної Бразилії Едерсон може продовжити кар'єру в Мілані.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, Мілан зв'язався з агентом хавбека та запитав інформацію щодо умов можливого трансферу.

Нагадаємо, Едерсон був у кроці від переходу в Манчестер Юнайтед, проте провалив медогляд. Після цього англійський клуб відмовився від підписання 26-річного бразильця.

Всі умови трансферу вже були узгоджені. Аталанта мала отримати за свого гравця 45 мільйонів євро.

У минулому сезоні Едерсон зіграв у 41 матчі за Аталанту в усіх турнірах, в яких забив 3 голи й віддав 2 результативні передачі. Він взяв участь у 2 матчах збірної Бразилії на ЧС-2026, сумарно провівши на полі 20 хвилин.