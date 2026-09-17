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Тренерський штаб збірної України вніс зміни до складу на стартові матчі Ліги націй

Олександр Булава — 17 вересня 2026, 20:46
Тренерський штаб збірної України вніс зміни до складу на стартові матчі Ліги націй
УАФ

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера вніс змін у заявку команди на стартові матчі команди в Лізі націй-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

Артем Довбик та Олександр Андрієвський не допоможуть національній збірній України під час найближчого збору. Нападник Болоньї зазнав травми у клубі, тоді як півзахисник Полісся переніс операцію після діагностування апендициту.

Замість Довбика та Андрієвського до складу збірної довикликані Ігор Краснопір та Олександр Піхальонок.

Зазначимо, що під час найближчого збору на "синьо-жовтих" чекають одразу чотири поєдинки в Лізі націй:

  • 25.09.26 Угорщина – Україна
  • 28.09.26 Грузія – Україна
  • 02.10.26 Україна – Угорщина
  • 05.10.26 Україна – Північна Ірландія
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