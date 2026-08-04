Туран оцінив дебют новачків Шахтаря після першого туру УПЛ

Головний тренер Шахтаря Арда Туран після матчу першого туру УПЛ з Кудрівкою (5:1) висловився про дебютантів донеччан Олександра Караваєва та Глейкера Мендозу.

Його слова передає пресслужба "гірників".

Турецький фахівець оцінив їхній виступ у стартовій грі чемпіонату та поділився роздумами, настільки швидко вони зможуть повноцінно інтегруватися в ігрову модель чинного чемпіона України:

"Розпочну з Караваєва. Він має величезний досвід виступів в УПЛ. Особливо корисними для нас будуть його атакувальні здібності та вміння підключатися вперед. Тому я не сумніваюся, що він дуже швидко інтегрується в нашу систему. Уже цього разу на полі було помітно, наскільки добре Олександр розуміє принципи гри, яких ми прагнемо дотримуватися.

Щодо Мендози, я бачу в ньому величезне бажання. Він також прагне якомога швидше інтегруватися в нашу ігрову модель і додає команді багато динаміки. Водночас йому ще потрібно покращити розуміння окремих аспектів нашої гри та відпрацювати необхідні автоматизми. Це один із найбільш кропітких етапів побудови командної моделі. Упевнений, що це лише питання часу. Незабаром він зможе повністю інтегруватися та приносити команді максимальну користь".