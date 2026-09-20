Вінгер Полісся Велетень отримав виклик до збірної України

Вінгер Полісся Владислав Велетень отримав виклик до національної збірної України на вересневі матчі Ліги націй.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Причини такого рішення не розголошуються, однак це може бути пов'язано з травмою нападника Артема Степанова, який напередодні зазнав ушкодження у матчі проти Феєнорда.

Зазначимо, що під час найближчого збору на "синьо-жовтих" чекають одразу чотири поєдинки в Лізі націй:

25.09.26 Угорщина – Україна

28.09.26 Грузія – Україна

02.10.26 Україна – Угорщина

05.10.26 Україна – Північна Ірландія

Раніше також стало відомо, що Артем Довбик та Олександр Андрієвський не допоможуть національній збірній України під час найближчого збору. Замість них до складу збірної були довикликані Ігор Краснопір та Олександр Піхальонок.