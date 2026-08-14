Зараз Динамо відверто лихоманить: Когут – про виліт киян із єврокубків та долю Костюка

Колишній воротар рівненського Вереса Богдан Когут в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" поділився думкою щодо поразки київського Динамо від Карабаха (0:2) у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій-2026/27, яка завершила виступи киян у єврокубках.

Сумарний рахунок за двома поєдинками – 1:2 на користь азербайджанського клубу.

"Зараз Динамо відверто лихоманить. Виступ однозначно негативний. Така команда, як Динамо Київ, повинна грати мінімум на груповому етапі Ліги Європи, а вона навіть не потрапляє у Лігу конференцій. Це насправді сумно.

На мою думку, киянам забракло реалізації. Коли команда перша забиває, це додає впевненості. На жаль, Динамо свої моменти змарнувало, а суперник – ні", – сказав Богдан.