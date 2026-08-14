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Зараз Динамо відверто лихоманить: Когут – про виліт киян із єврокубків та долю Костюка

Софія Кулай — 14 серпня 2026, 15:58
Зараз Динамо відверто лихоманить: Когут – про виліт киян із єврокубків та долю Костюка
Карабах – Динамо
fcdynamo.com

Колишній воротар рівненського Вереса Богдан Когут в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" поділився думкою щодо поразки київського Динамо від Карабаха (0:2) у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій-2026/27, яка завершила виступи киян у єврокубках.

Сумарний рахунок за двома поєдинками – 1:2 на користь азербайджанського клубу.

"Зараз Динамо відверто лихоманить. Виступ однозначно негативний. Така команда, як Динамо Київ, повинна грати мінімум на груповому етапі Ліги Європи, а вона навіть не потрапляє у Лігу конференцій. Це насправді сумно.

На мою думку, киянам забракло реалізації. Коли команда перша забиває, це додає впевненості. На жаль, Динамо свої моменти змарнувало, а суперник – ні", – сказав Богдан.

Також Когут відреагував на вимоги уболівальників "біло-синіх" звільнити Ігоря Костюка з посади головного тренера столичного клубу.

"Щодо відставки – це нормальні речі. Коли немає результату, завжди винен тренер, але чи потрібно звільняти Костюка? Це питання цікаве. Все залежить від амбіцій і завдань клубу. Думаю, керівництво знає всі нюанси із середини команди і прийме правильне рішення", – додав ексворотар рівнян.

Після фінального свистка результат протистояння прокоментували головний тренер "біло-синіх" Ігор Костюк та півзахисник Володимир Бражко.

Вже у неділю, 16 серпня, Динамо зіграє проти ковалівського Колоса у 3-му турі УПЛ-2026/27. Початок – о 18:00.

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