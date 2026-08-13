Я вважаю, що команда створила 3 стовідсоткові моменти: Костюк – про поразку Динамо від Карабаха у матчі-відповіді

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк вважає, що його підопічні володіли ініціативою в другому таймі у матчі проти азербайджанського Карабаха та не реалізували три стовідсоткові моменти.

Про це він заявив на післяматчевій пресконференції.

"Звісно, ви бачили, в 2-му таймі ми перехопили ініціативу, почали вище грати. Я вважаю, що створили 3 стовідсоткові моменти, з яких потрібно було забивати свої м'ячі, але гра невикористаних можливостей там, де ми не забили, і, на жаль, пропустили.

Ця гра була, в принципі, в 2-му таймі нами контрольована, добре переходили з оборони, відбирали м'яч, швидко виходили в атаки, створювали моменти, але, на жаль, не вистачило нам сьогодні везіння й майстерності, щоб ці м'ячі забити".

За словами очільника киян, команда суперників почала здавати по грі в другій половині зустрічі, проте змогла створити щільний пресинг, який "біло-сині" не змогли подолати.

"У 2-му таймі команда суперників просіла, ми почали більш впевнено контролювати м'яч. Після 25-30-ї хвилини ми почали вже більш впевнено грати. Ще раз наголошу на тому, що команда дуже щільно створювала пресинг, і, на жаль, ми невпевнено виходили з-під нього".

Нагадаємо, що Карабах здобув перемогу над Динамо в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій із рахунком 2:0. Авторами голів стали Сілва Муаддіб та вихованець донецького Шахтаря Олексій Кащук.

Таким чином, столичний клуб України залишився без єврокубків у цьому сезоні.