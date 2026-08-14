Керівництво Динамо ухвалить рішення щодо майбутнього Костюка після матчу з Колосом – джерело

Керівництво Динамо наразі не визначилось з майбутнім головного тренера Ігора Костюка після вильоту команди з кваліфікації Ліги конференцій.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

У матчі третього туру Української Прем'єр-ліги проти ковалівського Колоса київським клубом керуватиме Ігор Костюк та його тренерський штаб. Гра відбудеться у суботу, 16 серпня.

Майбутнє фахівця на чолі кермового "біло-синіх" наразі залишається під питанням. Доля тренерського штабу вирішиться наступного тижня: керівництво клубу планує провести переговори з Костюком, а також не виключає консультацій із потенційними кандидатами на цю посаду.

Напередодні Динамо на виїзді поступилось Карабаху та за підсумками двох зустрічей завершило виступи в єврокубках. Після фінального свистка результат протистояння прокоментували головний тренер "біло-синіх" Ігор Костюк та півзахисник Володимир Бражко.

Нагадаємо, що у новому сезоні УПЛ команда Костюка взяла участь лише в одному із двох зіграних турів. Гра проти Лівого Берега була перенесена через виступи киян у єврокубках. Натомість поєдинок проти рівненського Вереса у 2-му турі відбувся та закінчився валідольною перемогою "біло-синіх" (2:1).