Винна вся команда: Худоб'як – про поразку Динамо у матчі з Карабахом
Колишній півзахисник збірної України Ігор Худоб'як поділився думкою щодо поразки київського Динамо від азербайджанського Карабаха (0:2) у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій-2026/27, яка вибила киян із єврокубків.
Його слова передає NV.ua.
"Матч невдалий, адже Динамо програло, вилетіло з єврокубків. Основна проблема у цьому поєдинку – це реалізація моментів. Я б не сказав, що Карабах виглядав кращим у всьому, але те, що вони створили, майже все забили.
Для мене виліт киян із Ліги конференцій – це розчарування. Хотілося, щоб український клуб був далі в єврокубках, боровся. У цьому винна вся команда, а не окремі гравці. В тому, що пропустили, дали супернику реалізувати моменти, особливо багато дозволили на флангах – робити простріли, подачі. І також не забили у відповідь, хоча мали моменти", – сказав Худоб'як.
Також фахівець оцінив рівень гри столичного клубу.
"Чи показує ця зустріч рівень Динамо? Не тільки цей матч — усі матчі, що були в єврокубках цього сезону, є показовими. Треба команді додати, і це серйозно. Чи потрібно звільняти Костюка? На емоціях точно нічого не можна робити, потрібно проаналізувати ситуацію і тоді робити висновки.
Важко сказати зараз, потрібно провести аналіз, і це більше питання до керівництва. Вони призначають тренера, вони вирішують, хто буде кращим у їхньому клубі", – сказав Худоб'як.
Нагадаємо, що за сумою двох ігор рахунок протистояння – 1:2 на користь Карабаха.
Після фінального свистка результат протистояння прокоментували головний тренер "біло-синіх" Ігор Костюк та півзахисник Володимир Бражко.
Вже у неділю, 16 серпня, Динамо зіграє проти ковалівського Колоса у 3-му турі УПЛ-2026/27. Початок – о 18:00.