Винна вся команда: Худоб'як – про поразку Динамо у матчі з Карабахом

Колишній півзахисник збірної України Ігор Худоб'як поділився думкою щодо поразки київського Динамо від азербайджанського Карабаха (0:2) у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій-2026/27, яка вибила киян із єврокубків.

Його слова передає NV.ua.

"Матч невдалий, адже Динамо програло, вилетіло з єврокубків. Основна проблема у цьому поєдинку – це реалізація моментів. Я б не сказав, що Карабах виглядав кращим у всьому, але те, що вони створили, майже все забили.

Для мене виліт киян із Ліги конференцій – це розчарування. Хотілося, щоб український клуб був далі в єврокубках, боровся. У цьому винна вся команда, а не окремі гравці. В тому, що пропустили, дали супернику реалізувати моменти, особливо багато дозволили на флангах – робити простріли, подачі. І також не забили у відповідь, хоча мали моменти", – сказав Худоб'як.