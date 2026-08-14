Динамо мене просто вбило: Маркевич знищив киян після вильоту з єврокубків

Український тренер Мирон Маркевич поділився думкою щодо поразки київського Динамо від азербайджанського Карабаха (0:2) у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій-2026/27, яка вибила киян із єврокубків.

Його цитує Sport.ua.

За словами культового наставника, у нинішніх реаліях "біло-сині" повинні хоча б виходити до групового етапу ЛК. Маркевич додав, що із такими результатами, які показують динамівці останнім часом, у Європі через 1-2 роки забудуть, що колись існувала така славетна команда.

"Тут, за великим рахунком, і коментувати нічого. Я б і хотів побачити позитив з боку Динамо, але цього й близько не було. Безвольна команда. Характеру немає. З усією повагою до Карабаху, їх можна і треба було проходити. Вони продали багатьох своїх основних гравців, але й цим кияни не змогли скористатися. Що одні ходили по полю, що інші, але у іноземців азербайджанської команди індивідуальна майстерність виявилася вищою, що й зумовило результат протистояння. Футбол починається з того, що, якщо бракує майстерності, гравець проявляє характер, жагу до боротьби, має бути максимальна самовіддача. Мені складно сказати, що відбувається всередині клубу, команди, але гра та результати свідчать про те, що все дуже погано. Динамо мене просто вбило – треба примудритися, щоб так виступити. Нема слів", – сказав Маркевич.

Нагадаємо, що за сумою двох ігор рахунок протистояння – 1:2 на користь Карабаха.

Після фінального свистка результат протистояння прокоментували головний тренер "біло-синіх" Ігор Костюк та півзахисник Володимир Бражко.

Вже у неділю, 16 серпня, Динамо зіграє проти ковалівського Колоса у 3-му турі УПЛ-2026/27. Початок – о 18:00.