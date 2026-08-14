Екскапітан Динамо відреагував на виліт киян з єврокубків

Колишній капітан київського Динамо Сергій Сидорчук відреагував на поразку київського Динамо від азербайджанського Карабаха (0:2) у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій-2026/27, яка вибила киян із єврокубків.

Його слова передає "Український футбол".

Сидорчук переконаний, що після такого провалу на киян чекає шквал критики, однак закликав уболівальників не фокусуватися виключно на негативних моментах.

"Знаєте, одразу скажу, що не хотілося б негативу… Його й так вистачатиме. Зараз буде дуже багато бруду литися на Динамо. І у медіапросторі, і не лише. Мовляв, Динамо за рік до сторіччя клубу нікуди не виходить. Тому сконцентруємося на позитиві. Мені здається, що молоді динамівці ще не до кінця розуміють свій рівень. Наскільки вони можуть стрибнути догори і прогресувати. Щодо гри, то я для себе зробив такий висновок: перший тайм був гіршим за другий у виконанні Динамо. Які причини? Це вже тренерському штабу потрібно розбиратися", — сказав Сидорчук.

Сидорчук назвав причини поразки киян у матчі-відповіді.

"Динамо програло матч, бо програло два карні майданчики. Тобто були проблеми і у захисті, і у нападі [саме у штрафних площах]. Моментів у Динамо було вдосталь, але не вистачило голів. Перший тайм пройшов під дудку Карабаха. Господарі поля більше були на м'ячі, динамівці дуже багато м'ячів втрачали і все таке. Але, повторюся, найголовніша проблема полягає в тому, що динамівці програли два карні майданчики – свій і суперника", – підсумував Сидорчук.

Також Сидорчук виділив двох гравців Динамо, гра яких йому сподобалась у матчі з Карабахом.

"Мені сподобалося, як зіграли Михавко та Бражко. У більшості моментів Володимир діяв добре, а Тарас наприкінці гри намагався загострювати. Було видно, що хлопцям не фіолетово", – зазначив Сидорчук.

Нагадаємо, що за сумою двох ігор рахунок протистояння – 1:2 на користь Карабаха.

Після фінального свистка результат протистояння прокоментували головний тренер "біло-синіх" Ігор Костюк та півзахисник Володимир Бражко.

Вже у неділю, 16 серпня, Динамо зіграє проти ковалівського Колоса у 3-му турі УПЛ-2026/27. Початок – о 18:00.