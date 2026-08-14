Це робить із тебе клоуна: тренер розкритикував гру Пономаренка у матчі з Карабахом

Український тренер Олег Федорчук відреагував на гру 20-річного нападника київського Динамо Матвія Пономаренка у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Карабаха.

Його слова передає "Український футбол".

На думку фахівця, 24-річний захисник азербайджанського клубу Бенце Варконьї повністю знівелював загрозу від українського форварда.

"Це була його найгірша гра. Захисник Карабаха переграв його і фізично, і психологічно. Пономаренко діяв дуже м'яко й нервував. Коли форвард вартістю 12 млн євро на Transfermarkt програє дуель захиснику за 500 тис. євро — це робить із тебе клоуна, і це дуже образливо для українського вболівальника", – сказав Федорчук.

Тренер також зауважив, що молодий вік динамівця не має слугувати виправданням для провальних виступів.

"Так, йому 20 років, він молодий. Але у підсумкових протоколах вік не вказують, там враховують лише забиті м'ячі. Через постійні офсайди динамівці самі зірвали понад 30% власних атак", – підсумував Федорчук.

Нагадаємо, що за сумою двох ігор рахунок протистояння – 1:2 на користь Карабаха.

Після фінального свистка результат протистояння прокоментували головний тренер "біло-синіх" Ігор Костюк та півзахисник Володимир Бражко.

Вже у неділю, 16 серпня, Динамо зіграє проти ковалівського Колоса у 3-му турі УПЛ-2026/27. Початок – о 18:00.