Немає жодних виправдань: Бражко перепросив в уболівальників Динамо після вильоту киян із єврокубків

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко висловився про поразку від азербайджанського Карабаха (0:2) у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій-2026/27.

Його цитує сайт киян.

Команда Ігоря Костюка за підсумками двох ігор вилетіла з єврокубків (1:2).

"Відчуваю зараз лише негативні емоції. На жаль, цей єврокубковий сезон для нас завершено. Дуже складна гра, ми не допускали багато помилок, але пропускали м'ячі з напівмоментів, особливо в першому таймі. Перша тридцятихвилинка була важкою, а в другому таймі дещо переломили хід гри, створювали моменти. Зокрема, в мене була нагода, і прикро не скористатися нею. Відчуваю провину й беру відповідальність на себе, тому хочу перепросити у вболівальників. Немає жодних виправдань. Якби забив м'яч, то все склалося б інакше", – сказав Бражко.

Володимир додав, що після повернення у Київ команді потрібно проаналізувати усе те, що сталося, після чого підготуватися до найближчої гри УПЛ.

"Авжеж, прикро, але треба вдосконалюватися як мені особисто, так і команді загалом. Сподіваюся, наступного року буде краще, але сьогодні (13 серпня – прим. ред.) прикра поразка. Ще раз хочу перепросити у вболівальників", – зазначив динамівець.

Також після фінального свистка результат протистояння прокоментував головний тренер "біло-синіх" Ігор Костюк.

Вже у неділю, 16 серпня, Динамо прийме ковалівський Колос. Початок – о 18:00. У минулому турі кияни вирвали перемогу у рівненського Вереса (2:1).