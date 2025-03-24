Матвієнко – про поразку від Бельгії: Все пішло не так, краще б ми пропустили раніше
Капітан збірної України Микола Матвієнко поділився своїми думками щодо розгромної поразки від Бельгії (0:3) в матчі-відповіді плейоф Ліги націй.
Слова 28-річного захисника наводить Суспільне.
"Синьо-жовті" мали перевагу в два м'ячі після перемоги в першому поєдинку (3:1). Але вчора у Генку команда Сергія Реброва була розгромлена "червоними дияволами", через що втратила можливість повернутися в дивізіон А.
"Спустошення. Не той результат, якого ми хотіли, не та гра, якої ми хотіли – все пішло не так, як планували. Важко сказати конкретний момент. Чого не вистачило – не хочеться шукати винних. Подивимося на відео, розберемо. Погана гра.
Мені здається, що краще б ми пропустили раніше і швидше ввімкнулися в гру. А коли пізно пропустили, то намагалися дотримати результат. Що вдієш.
Звичайно, хотілося піднятися у дивізіон А. Ніхто не хоче виходити на гру та програвати. У наступному сезоні будемо так само битися, щоб перейти у дивізіон А", – сказав Матвієнко.
Нагадаємо, що вночі також визначився останній суперник збірної України в кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року.
Раніше головний тренер української команди Сергій Ребров прокоментував поразку своїх підопічних. Він зізнався, що для нього Ліга націй – це більш товариський турнір.