Матвієнко – про поразку від Бельгії: Все пішло не так, краще б ми пропустили раніше

Капітан збірної України Микола Матвієнко поділився своїми думками щодо розгромної поразки від Бельгії (0:3) в матчі-відповіді плейоф Ліги націй.

Слова 28-річного захисника наводить Суспільне.

"Синьо-жовті" мали перевагу в два м'ячі після перемоги в першому поєдинку (3:1). Але вчора у Генку команда Сергія Реброва була розгромлена "червоними дияволами", через що втратила можливість повернутися в дивізіон А.

"Спустошення. Не той результат, якого ми хотіли, не та гра, якої ми хотіли – все пішло не так, як планували. Важко сказати конкретний момент. Чого не вистачило – не хочеться шукати винних. Подивимося на відео, розберемо. Погана гра.

Мені здається, що краще б ми пропустили раніше і швидше ввімкнулися в гру. А коли пізно пропустили, то намагалися дотримати результат. Що вдієш.

Звичайно, хотілося піднятися у дивізіон А. Ніхто не хоче виходити на гру та програвати. У наступному сезоні будемо так само битися, щоб перейти у дивізіон А", – сказав Матвієнко.