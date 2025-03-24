Ребров: Наша ціль – потрапити на чемпіонат світу, а Ліга націй для мене як товариський турнір

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував поразку своїх підопічних у матчі-відповіді плейоф Ліги націй-2024/25 проти Бельгії (0:3).

Слова 50-річного українця наводить сайт УАФ.

"Синьо-жовті" підходили до цього поєдинку, маючи перевагу завдяки перемозі з рахунком 3:1 в першій зустрічі. Проте в гостях українці зазнали розгромної поразки 0:3, в результаті чого вони втратили можливість піднятися в дивізіон А.

Під час пресконференції Ребров заявив, що не вважає свій вибір стартового складу помилковим.

"Я не вважаю, що це неправильне рішення. Ви бачите по тій грі, яку ми провели, а я бачу по стану футболістів. Дуже багато гравців були втомленими. На жаль, Віктор Циганков не міг вийти у стартовому складі, не міг грати 90 хвилин. Тому ми зробили такі зміни. У першому таймі ми грали непогано. Так, ми були в низькому блоці, не виходили в атаку, але й бельгійці нічого не створили. Тому не вважаю, що це було неправильне рішення. Сьогодні збірна Бельгії була зовсім іншою — пресингувала, додала у швидкості. Я вважаю, що Жеремі Доку, який вийшов на поле, дуже багато зробив для своєї команди в атаці", – сказав Ребров.

Український фахівець відповів, чому гравці національної команди майже нічого не створили за 90 хвилин матчу.

"Тому що ми були під тиском. Не було установки, що ми не повинні грати вперед та атакувати. Навпаки, ми говорили, що повинні використовувати досвід другого тайму в Мурсії, коли ми проводили хороші атаки й забили три м’ячі. Але сьогодні збірна Бельгії не дала нам шансів на такі швидкі атаки. Я сказав гравцям у роздягальні, що ми не можемо оборонятися 90 хвилин. Тому важливо було виходити в атаки. Але ми були під тиском і не мали такої можливості".

Наостанок Ребров зізнався, що для нього Ліга націй – це більше товариський турнір, а тому виходити до дивізіону А не було головним завданням.

"Будь-яка гра збірної України зараз – для наших уболівальників, для бійців. Гравці не думали про дивізіони, а намагалися грати на максимумі. Дійсно, для мене це більше товариський турнір, але так програвати… Я згоден, що зараз усі засмучені. Подивимося далі. У цих матчах ми розраховували підготуватися до відбірного циклу, який буде дуже складним для нас. Наша ціль – потрапити на чемпіонат світу. Так, усі засмучені, але треба працювати й готуватися до відбору".

Нагадаємо, що збірна України опинилася в групі D кваліфікації чемпіонату світу 2026 року, який прийматимуть США, Канада та Мексика.

Сьогодні українська команда дізналася ім'я останнього суперника, який доєднався до цього квартету в результаті чвертьфінального протистояння Ліги націй.