Капітан Рейнджерс: Рішення арбітра в матчі проти Динамо змінило всю гру

Капітан шотландського Рейнджерс Джеймс Таверньє незадоволений рішенням арбітра про вилучення Джефте з матчу проти Динамо.

Його слова передає News.stv.tv.

"Це, очевидно, розчарування, що ми не отримали шансу пройти в наступний раунд і спробувати зіграти, щоб вийти в Лігу чемпіонів. Зрозуміло, що ми все ще в Лізі Європи, але під час гри це рішення змінило всю динаміку матчу. Я розмовляв з арбітром як це сталося. Він пояснив, що це був удар ліктем в обличчя. Жефте вистрибнув раніше, він вдарив його в повітрі. Я не знаю, скільки там було контакту. Очевидно, що це має велике значення. Ми маємо швидко відкинути думки про поразку. Ми зробимо з цього висновки для себе", — сказав гравець.

Нагадаємо, першу жовту картку Джефте отримав за грубе зіткнення з Андрієм Ярмоленком. Ще в першому таймі бразильський захисник міг отримувати друге попередження, але арбітр пробачив його. По перерві Джефте вдарив ліктем Олександра Караваєва та був вилучений з поля.

У першій грі кияни не визначили сильнішого з шотландцями, пропустивши на останніх секундах, проте в Глазго підопічні Шовковського забили двічі за дві хвилини та здобули перемогу — 2:0.

Нагадаємо, після перемоги "біло-синіх" над Рейнджерс, у межах плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо зіграє з австрійським Ред Булл Зальцбургом.