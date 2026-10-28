Динамо U-19 обіграло Рейнджерс у Юнацькій лізі УЄФА

Київське Динамо U-19 здобуло перемогу над однолітками з шотландського Рейнджерс у матчі Юнацької ліги УЄФА-2026/27.

Перший матч півфіналу Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА між Динамо та Рейнджерс, який був номінально домашнім для киян, відбувся у польській Стальовій Волі. Українська команда здобула перемогу з рахунком 3:2.

Юнацька ліга УЄФА, Шлях чемпіонів

1/2 фіналу, перший матч

Динамо – Рейнджерс – 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 4 Люсін, 2:0 – 45+2 Федоренко, 2:1 – 79 Глазго, 3:1 – 80 Буравцов, 3:2 – 90+4 Фергюсон

Матч-відповідь між Рейнджерс і Динамо відбудеться 4 листопада у Глазго.

Минулого тижня донецький Шахтар у матчі основного раунду Юнацької ліги УЄФА програв міланському Інтеру з рахунком 0:1.