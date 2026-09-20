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Рейнджерс обіграли Селтік у Олд Фірм Дербі

Олег Дідух — 20 вересня 2026, 16:45
Рейнджерс обіграли Селтік у Олд Фірм Дербі
ФК Рейнджерс

Рейнджерс на виїзді здобули мінімальну перемогу над Селтиком у центральному матчі сьомого туру чемпіонату Шотландії сезону-2026/27. Одне із найбільш культових протистоянь європейського футболу, Олд Фірм Дербі, відбулося в неділю, 20 вересня, у Глазго на Селтік Парк.

Долю матчу вирішив єдиний гол, який на 33-й хвилині забив форвард Рейнджерс Раян Дон Надері.

Чемпіонат Шотландії – Прем'єр ліга
7 тур, 20 вересня

Селтік – Рейнджерс – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 33 Надері

Попри цю поразку, Селтік залишився лідером у турнірній таблиці чемпіонату Шотландії з 18 очками в 7 турах. Рейнджерс відстають на 2 бали.

Нагадаємо, на початку вересня Рейнджерс підписали колишнього форварда донецького Шахтаря Кевіна Келсі.

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