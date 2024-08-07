Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Рейнджерсом: огляд матчу кваліфікації ЛЧ

Київське Динамо на останніх секундах втратило перемогу над шотландським Рейнджерс у першому матчі 3 етапу кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Огляд

Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд

Перший матч. 6 серпня

Динамо (Україна) — Рейнджерс (Шотландія) 1:1

Голи: Ярмоленко (38) — Дессерс (94)

Динамо: Бущан — Вівчаренко, Михавко, Попов, Караваєв, Піхальонок (Буяльський, 69), Бражко, Шапаренко (Лонвейк, 69), Кабаєв (Брагару, 77), Ванат, Ярмоленко (Волошин, 77)

Рейнджерс: Батленд — Йилмаз, Балогун, Сауттар, Тавернієр, Райт (Жефте, 46), Дьоманде (Дауелл, 80), Баррон (Д.Стерлінг, 71), Маккозленд (Черни, 60), Лоуренс, Дессерс

Матч-відповідь відбудеться 13 серпня на стадіоні "Гемпден-Парк" у Глазго. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів Динамо залишило за бортом турніру сербський Партизан.