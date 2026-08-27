Намагався купити інтимні послуги. Співвласник Лідса та Рейнджерс потрапив у в’язницю

Відомий американський бізнесмен Джед Йорк потрапив до в'язниці на одну добру через те що виявився втягнутим у проституцію.

Про це повідомляє ВВС.

За їхньою інформацією, Йорк відгукнувся на оголошення на сайті, де повії пропонували інтимні послуги. Це оголошення було розміщене під прикриттям офіцерами Спеціальної групи по боротьбі з торгівлею людьми штату Огайо.

Йорк домовився про інтимні послуги вартість в 140 доларів і був затриманий правоохоронними органами. 46-річний бізнесмен отримав одну добу тюремного ув'язнення та штраф у 1150 доларів.

Джед Йорк є співвласником футбольних клубів Лідс і Рейнджерс, а також клубу НФЛ Сан-Франциско. НФЛ вже розпочала власну перевірку в даній справі.

Нагадаємо, у квітні в Італії викрили компанію, яка надавала інтимні послуги зіркам спорту.