Колишній форвард Шахтаря перейшов у Рейнджерс
Кевін Келсі
ФК Рейнджерс
Нападник американського Портленда та збірної Венесуели Кевін Келсі став гравцем Глазго Рейнджерс.
Про це повідомляє пресслужба шотландського клубу.
Контракт розрахований на чотири роки – до кінця червня 2030 року. Також в угоді прописана опція продовження ще на рік. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 13 мільйонів доларів плюс бонуси.
У Портленд Келсі перейшов у січні 2025 року з донецького Шахтаря за 6 мільйонів євро. Кольори чинних чемпіонів України 22-річний нападник захищав з квітня 2024 року, сумарно відзначився 9 голами та 3 асистами в 37 матчах у всіх турнірах.
За кар'єру Келсі провів 6 матчів за збірну Венесуели, результативними діями не відзначався.