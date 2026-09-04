Колишній форвард Шахтаря перейшов у Рейнджерс

Нападник американського Портленда та збірної Венесуели Кевін Келсі став гравцем Глазго Рейнджерс.

Про це повідомляє пресслужба шотландського клубу.

Контракт розрахований на чотири роки – до кінця червня 2030 року. Також в угоді прописана опція продовження ще на рік. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 13 мільйонів доларів плюс бонуси.

У Портленд Келсі перейшов у січні 2025 року з донецького Шахтаря за 6 мільйонів євро. Кольори чинних чемпіонів України 22-річний нападник захищав з квітня 2024 року, сумарно відзначився 9 голами та 3 асистами в 37 матчах у всіх турнірах.

За кар'єру Келсі провів 6 матчів за збірну Венесуели, результативними діями не відзначався.