Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Рейнджерс призначив нового головного тренера

Олег Дідух — 18 червня 2026, 12:15
Рейнджерс призначив нового головного тренера
Дерек МакІннес
ФК Рейнджерс

Дерек МакІннес призначений на посаду головного тренера Рейнджерс.

Про це повідомляє пресслужба шотландського клубу.

Контракт із 54-річним шотландським фахівцем розрахований на три роки – до кінця червня 2029 року. До його тренерського штабу увійшли Алан Арчибальд, Пол Ширін і Крейг Кларк.

На посаді головного тренера Рейнджерс МакІннес замінив Данні Рьоля, який напередодні очолив РБ Зальцбург.

Попереднім місцем роботи МакІннеса були Хартс, яких він у минулому сезоні ледь не привів до сенсаційного чемпіонства. Команда лише в останньому турі програла титул в очній боротьбі з Селтиком.

До цього фахівець працював із Сент-Джонстоном, Брістоль Сіті та Кілмарноком. В якості гравця виступав за Рейнджерс у 1995 – 2000 роках.

Рейнджерс

Рейнджерс

Екстренер Рейнджерс очолив РБ Зальцбург
Воротар Рейнджерс підписав новий контракт із командою
Рейнджерс попрощається з легендою клубу наприкінці сезону
Оттава перемогла Рейнджерс у регулярному чемпіонаті НХЛ
Зрадник Мо: як спорт та гроші перемогли релігію в Олд Фірм Дербі

Останні новини