Рейнджерс призначив нового головного тренера
Дерек МакІннес
ФК Рейнджерс
Дерек МакІннес призначений на посаду головного тренера Рейнджерс.
Про це повідомляє пресслужба шотландського клубу.
Контракт із 54-річним шотландським фахівцем розрахований на три роки – до кінця червня 2029 року. До його тренерського штабу увійшли Алан Арчибальд, Пол Ширін і Крейг Кларк.
На посаді головного тренера Рейнджерс МакІннес замінив Данні Рьоля, який напередодні очолив РБ Зальцбург.
Попереднім місцем роботи МакІннеса були Хартс, яких він у минулому сезоні ледь не привів до сенсаційного чемпіонства. Команда лише в останньому турі програла титул в очній боротьбі з Селтиком.
До цього фахівець працював із Сент-Джонстоном, Брістоль Сіті та Кілмарноком. В якості гравця виступав за Рейнджерс у 1995 – 2000 роках.