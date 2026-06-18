Рейнджерс призначив нового головного тренера

Дерек МакІннес призначений на посаду головного тренера Рейнджерс.

Про це повідомляє пресслужба шотландського клубу.

Контракт із 54-річним шотландським фахівцем розрахований на три роки – до кінця червня 2029 року. До його тренерського штабу увійшли Алан Арчибальд, Пол Ширін і Крейг Кларк.

На посаді головного тренера Рейнджерс МакІннес замінив Данні Рьоля, який напередодні очолив РБ Зальцбург.

Попереднім місцем роботи МакІннеса були Хартс, яких він у минулому сезоні ледь не привів до сенсаційного чемпіонства. Команда лише в останньому турі програла титул в очній боротьбі з Селтиком.

До цього фахівець працював із Сент-Джонстоном, Брістоль Сіті та Кілмарноком. В якості гравця виступав за Рейнджерс у 1995 – 2000 роках.