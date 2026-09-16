Арарат зазнав розгрому від Спарти, Омонія перемогла Сельту в 1-му турі загального етапу Ліги Європи

У середу, 16 вересня, стартував загальний етап Ліги Європи сезону-2026/27, де у перших матчах ігрового дня Арарат вдома зазнав розгромної поразки від Спарти, а Сельта на виїзді поступилася Омонії, пропустивши за 2 хвилини до завершення основного часу.

У вечірньому слоті відбудеться ще низка поєдинків 1-го туру. Зокрема, Андерлехт Данила Сікана зіграє проти Ліона, Бенфіка Анатолія Трубіна та Георгія Судакова поміряється силами з Міланом, а Олімпіакос Романа Яремчука прийматиме Ягеллонію.

Ліга Європи-2026/27

Загальний етап, 1-й тур

Арарат-Вірменія – Спарта Прага 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 20 Гуддаль, 0:2 – 22 Гуддаль, 0:3 – 53 Меркадо, 1:3 – 55 Вілсон, 1:4 – 71 Видра

Омонія – Сельта Віго 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 88 Балковец

22:00 Андерлехт – Ліон

22:00 Баєр – Цельє

22:00 Мілан – Бенфіка

22:00 Олімпіакос – Ягеллонія

22:00 Сандерленд – АЗ Алкмар

22:00 Хапоель Беер-Шевв – Динамо Загреб

22:00 Штурм – Ренн

Напередодні стали відомі стадіони, на яких будуть проведені фінали Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Ліги конференцій і Суперкубків УЄФА сезонів-2027/28 і 2028/29.