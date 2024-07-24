Кабаєв: На матч проти Партизана я виходив дуже злим

Лівий вінгер київського Динамо Владислав Кабаєв розповів, що на матч проти белградського Партизана виходив злим.

Його слова передає пресслужба киян.

"Готувалися до цієї гри, розуміли, проти кого граємо, що ця країна та цей клуб підтримують війну в Україні. Думаю, вболівальники і на стадіоні, і біля екранів телевізорів бачили, з якими емоціями ми вийшли на поле. І навіть забивши три-чотири мʼячі, ми не зупинялися, тиснули, хотіли подарувати хоч трохи позитивних емоцій усім уболівальникам, усім нашим військовим. Скажу за себе, що я на поле виходив дуже злим. Усе одно було, хто забʼє, адже в нас була задача виграти за будь-яку ціну. Якби ще не пропустили, будо б узагалі чудово, а так — є над чим працювати", — сказав футболіст.

У першій грі кияни здобули розгромну перемогу над сербами (6:2). Матч-відповідь відбудеться 31 липня у Белграді й розпочнеться о 21:00 за Києвом.

Нагадаємо, напередодні сербський клуб значно підвищив градус протистояння після того, як поїхав на товариський турнір у країну-терористку, а головний тренер Партизана Александар Станоєвич порівняв київське Динамо з московським.

Перед матчем головний тренер киян Олександр Шовковський повідомив, що Динамо відмовилося від всіх офіційних заходів, та сказав, що дії Партизана не є дружніми щодо України.