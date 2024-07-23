Динамо декласувало Партизан: огляд матчу кваліфікації ЛЧ

Київське Динамо здобуло розгромну перемогу над сербським Партизаном у першому матчі 2 етапу кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 6:2.

Огляд

Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд

Перший матч. 23 липня

Динамо (Україна) — Партизан (Сербія) 6:2

Голи: Шапаренко, 40, Бражко, 42, Караваєв, 45+1, Кабаєв, 55, Попов, 83, Піхальонок, 90 – Сальданья, 22 (пен.), 66

Динамо Київ: Бущан – Вівчаренко, Попов, Дячук, Караваєв (Малиш, 46) – Шапаренко (Лонвейк, 87), Бражко (Андрієвський, 86), Буяльський (Піхальонок, 46) – Кабаєв, Ванат, Ярмоленко (Волошин, 69).

Партизан: А. Йованович – Антич, Муякич, Маркович, де Медіна (Філіпович, 60) – Захід (Натхо, 59), Го (Щекич, 46), Арріага – Калулу (Тріфунович, 77), Сальданья, Ксандер (Ібрагім, 60).

Матч-відповідь відбудеться 31 липня у Белграді й розпочнеться о 21:00 за Києвом.

Нагадаємо, напередодні сербський клуб значно підвищив градус протистояння після того, як поїхав на товариський турнір у країну-терористку. Раніше головний тренер Партизана Александар Станоєвич порівняв київське Динамо з московським.

Перед матчем головний тренер киян Олександр Шовковський повідомив, що Динамо відмовилося від всіх офіційних заходів, та сказав, що дії Партизана не є дружніми щодо України.