Це сюрприз для нас: Михайленко – про дубль Глюта у матчі з Сербією на Євро-2026

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко оцінив дубль Віталія Глюта у матчі проти Сербії у другому турі групового етапу чемпіонату Європи.

Його слова передає УАФ.

"Це сюрприз. Це сюрприз і для нас, і думаю він сам для себе. Він з'явився в збірній буквально за три дні до від'їзду. Ми побачили, що нам треба більше гравців в кращій фізичній формі, іншого рівня. І от просто ми кажемо, що є Віталік Глют, з яким я два тижні тому був в Хорватії за 2008 рік. Набрали, клуб його відпустив.

Думали грати його більше з заміни, там 15-20 хвилин, бо знаємо його якості. Але так склалася ситуація, що дали йому з перших хвилин грати і він був просто чудовий", – підсумував Михайленко.