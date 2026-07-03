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Це сюрприз для нас: Михайленко – про дубль Глюта у матчі з Сербією на Євро-2026

Олександр Булава — 3 липня 2026, 07:18
Це сюрприз для нас: Михайленко – про дубль Глюта у матчі з Сербією на Євро-2026
Віталій Глют
УАФ

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко оцінив дубль Віталія Глюта у матчі проти Сербії у другому турі групового етапу чемпіонату Європи.

Його слова передає УАФ.

"Це сюрприз. Це сюрприз і для нас, і думаю він сам для себе. Він з'явився в збірній буквально за три дні до від'їзду. Ми побачили, що нам треба більше гравців в кращій фізичній формі, іншого рівня. І от просто ми кажемо, що є Віталік Глют, з яким я два тижні тому був в Хорватії за 2008 рік. Набрали, клуб його відпустив.

Думали грати його більше з заміни, там 15-20 хвилин, бо знаємо його якості. Але так склалася ситуація, що дали йому з перших хвилин грати і він був просто чудовий", – підсумував Михайленко.

Завдяки успіху в матчі із Сербією "синьо-жовті" достроково гарантували собі місце у півфіналі турніру. Крім того, збірна України U-19 автоматично здобула путівку на чемпіонат світу U-20 2027 року, який відбудеться в Азербайджані та Узбекистані.

У третьому турі Україна зіграє проти Італії, матч відбудеться 5 липня о 18:00.

Дмитро Михайленко Євро-2026

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