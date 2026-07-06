Чудово відпрацювали в захисті: Михайленко – про перемогу збірної України над Італією на юнацькому Євро-2026

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко висловився про перемогу над Італією (1:0) в останньому турі групового етапу та поділився очікуваннями від півфіналу.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Фахівець віддали належне супернику, який діяв першим номером. При цьому він похвалив своїх підопічних за надійну гру в обороні:

"Гра важка, як і всі тут на турнірі. Було нелегко. Італійці тиснули. Ми відбивались. Зараз ми дуже раді, думаю, це класне закінчення групового етапу. Мені здається, чудово відпрацювали в захисті, багато кутових було, багато кросів. Впорались за великим рахунком. Один небезпечний момент був, який стовідсотково небезпечний. Це в кінці вже, коли Ден Марченко там неймовірний сейв зробив, а решта були удари, але все було заблоковано. Тримали позиції, повертались, правильно розташовувались, вигравали боротьбу, другий м'яч. Тому хлопці молодці".

Також Михайленко розповів, чи мав суперника, з яким хотів зіграти у півфіналі. Він заявив, що на цьому рівні всі команди сильні, тому "синьо-жовті" не займались розрахунками, як краще зіграти з Італією, щоб обрати наступного опонента.

"Ми нічого не розбирали. Команда дуже сильна. Ми хотіли просто перемогти, тому що, думаю, не можемо виходити, вибирати собі команду, по-перше. А по-друге, тут немає вже слабких команд. Ми бачимо, і італійці сильні, нам було важко, і німці також дуже сильна команда. Іспанці, звісно. Тому нікого ми не вибирали, просто виходили, грали за країну", – сказав тренер.

Зазначимо, що у півфіналі Україна зіграє з Німеччиною. Матч відбудеться 8 липня та розпочнеться о 21:00 за київським часом.

В іншій парі за вихід у фінал боротимуться іспанці та хорвати. Вони зіграють у той же день, але о 18:30.