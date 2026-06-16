Ми приїхали, щоб змагатися: головний герой збірної Кабо-Верде – про нічию з Іспанією на ЧС-2026

Голкіпер збірної Кабо-Верде Возінья поділився емоціями від нічиєї з Іспанією (0:0) у матчі першого туру чемпіонату світу-2026 з футболу.

Його слова передає As.

Головний герой зустрічі був дуже щасливий після фінального свистка. Він заявив, що команда дуже багато працювала та не збирається зупинятись після історичного результату.

"Відмінний матч. Ми неймовірно багато працювали заради цього моменту та цієї мрії. Ми дуже пишаємося. Ми знали, що буде непросто. Ми приїхали на чемпіонат світу, щоб змагатися. Я знаю, що деякі вважають нас маленькою та слабкою командою, але ми тут для того, щоб боротися та викладатися по повній", – сказав Возінья.

Зазначимо, що 40-річний воротар був визнаний найкращим гравцем матчу. Він записав собі в актив сім сейвів у протистоянні з "Фурією Рохою".

Також Возінья став найстаршим голкіпером, який залишив свої ворота "сухими" в дебютній грі на Мундіалі. Такий перформанс зробив його зіркою в соцмережі.

До поєдинку з іспанцями він мав 50 тисяч підписників в інстаграмі. Одразу після завершення гри їх було вже 2 млн, а на момент написання цього тексту – за воротарем стежать 5,3 млн юзерів.

Наступний матч збірна Кабо-Верде проведе 22 червня о 1:00 за київським часом. Її суперником буде Уругвай.