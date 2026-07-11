Фантастичне визнання: на честь героя ЧС-2026 Возіньї назвали новий морський вид

Казкова історія воротаря збірної Кабо-Верде Возіньї отримала несподіване продовження. Після сенсаційного виступу на чемпіонаті світу-2026 ім'я 40-річного голкіпера тепер назавжди залишиться не лише у футбольній історії, а й у науці.

Іспанський дослідник біорізноманіття та професор Університету Ов'єдо Хесус Ортеа назвав новий вид морського молюска Aldisa vozinha на честь голкіпера африканської збірної.

Новий вид належить до роду Aldisa — морських голозябрових молюсків (нудибранхів). Хоча саму тварину раніше виявили в Карибському морі, саме під час її офіційного наукового опису Ортеа вирішив присвятити відкриття воротарю Кабо-Верде.

За словами професора Руі Фрейтаса, таке рішення було ухвалене після феноменальної гри Возіньї на дебютному для Кабо-Верде чемпіонаті світу, де голкіпер своїми сейвами проти грандів світового футболу буквально підкорив уболівальників.

"Таким чином його ім'я стало безсмертним і в науковому світі", — зазначив Фрейтас.

Символічно, що відкриття стосується саме морського виду. Збірна Кабо-Верде виступає під прізвиськом "Блакитні акули", а під час чемпіонату світу команда активно підтримувала кампанії із захисту океанів та морського біорізноманіття.

Нагадаємо, Возінья став одним із головних відкриттів ЧС-2026. Його блискучі матчі проти Іспанії, Уругваю та Аргентини зробили воротаря світовою зіркою, а кількість його підписників у соціальних мережах зросла з кількох десятків тисяч до понад 18 мільйонів, що зробило його найпопулярнішим діючим голкіпером світу.

Хоча збірна Кабо-Верде завершила свої виступи на чемпіонаті світу після драматичної поразки від Аргентини в 1/16 фіналу, сам Возінья залишає турнір справжнім переможцем.

Також варто зазначити, що 40-річний воротар став найстаршим голкіпером в історії, який у своєму дебютному матчі на чемпіонаті світу залишив ворота "сухими".