Став знаменитим за 90 хвилин: воротар Кабо-Верде зупинив Іспанію і отримав 2 млн підписників у соцмережах

Ще кілька днів тому про Возінью знали переважно в Кабо-Верде та португальському другому дивізіоні. Сьогодні ж 40-річний воротар став справжньою світовою сенсацією, а його ім'я обговорюють мільйони футбольних уболівальників після героїчного матчу проти збірної Іспанії на чемпіонаті світу-2026.

Головною несподіванкою зустрічі стала не лише нічия 0:0, а й виступ досвідченого голкіпера, який фактично самотужки втримав одну з найсильніших команд планети. Зірки іспанців на чолі з Ламіном Ямалем та Ферраном Торресом раз за разом намагалися пробити оборону Кабо-Верде, однак на їхньому шляху стояв Возінья, який провів, мабуть, матч свого життя.

Його історія виглядає як сценарій спортивного фільму. Майбутня зірка чемпіонату світу пробилася у професійний футбол лише у 25 років, коли почала виступати в чемпіонаті Анголи. Згодом воротар продовжив кар'єру в Португалії, але навіть тоді навряд чи міг уявити, що одного дня стане головним героєм матчу проти Іспанії на мундіалі.

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Особливого шарму цій історії додає і його прізвисько. "Возінья" у перекладі з португальської означає "бабуся". Так голкіпера почали називати ще в дитинстві, оскільки він виріс під опікою своєї бабусі, яка відіграла ключову роль у його вихованні.

Після фінального свистка емоції взяли гору. Возінья не зміг стримати сліз і розплакався просто на полі, усвідомивши масштаб того, що сталося. Для невеликої острівної країни нічия проти Іспанії стала справжньою футбольною перемогою, а її головним символом – саме воротар.

Hell of a day for 40-year-old Cape Verde keeper Vozinha



• Prevented 1.78 goals

• FIFA Man of the Match award

• Earned Cape Verde's first-ever WC point

• Oldest keeper ever to keep a clean sheet at WC



He also went from 45,000 Instagram followers to 2 million in two hours. pic.twitter.com/bmNcDAqkx0 — Joe Pompliano (@JoePompliano) June 15, 2026

За свій виступ він отримав нагороду найкращому гравцю матчу та одну з найвищих оцінок серед усіх футболістів першого туру чемпіонату світу. Проте наймасштабніша реакція чекала на нього вже після гри.

Усього за кілька годин після фінального свистка кількість підписників Возіньї в Instagram злетіла з 50 тисяч до 2 мільйонів. Футбольні фанати з усього світу почали масово шукати сторінку воротаря, який раптово став новим народним героєм турніру.

Після історичного матчу сам голкіпер не приховував щастя.

"Я мріяв про це все життя. Ми так довго цього чекали. Усі гравці доклали неймовірних зусиль, і ми дуже раді. Ми знали, що буде важко, адже Іспанія – одна з найкращих команд світу", – сказав Возінья.

Y acá el momento en que se enteró.



Le cambió la vida en 90 minutos.



pic.twitter.com/Q1a4sTC4T4 https://t.co/04WxOGyS6K — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 15, 2026

У 40 років він дебютував на чемпіонаті світу, зупинив одну з найгрізніших атак планети, став найкращим гравцем матчу та прокинувся футбольною знаменитістю. І якщо мундіаль уже подарував свою першу казку, то її головним героєм без сумніву став саме воротар Кабо-Верде.

На жаль, рідна матір футболіста не змогла подивитися цю гру наживо через проблеми із візою, проте із впевненістю можна сказати, що вона безмежно пишається своїм сином.

Раніше повідомлялося, що найбільш непопулярний футболіст на цьому чемпіонаті світу став зіркою турніру завдяки вірусному ролику.