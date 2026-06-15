Воротар збірної Кабо-Верде заявив, що його мама не змогла прибути на матч ЧС-2026 проти Іспанії через проблеми з візою

Воротар збірної Кабо-Верде та португальського Шавіша Возінья, після нічиєї з Іспанією у межах 1-го туру групи H на чемпіонаті світу 2026, заявив, що його мамі не дали візи, тому вона не змогла подивитися цю гру наживо.

Його слова передає The Athletic.

"Це слова подяки всім жителям Кабо-Верде. Ми дуже щасливі після цього, ця команда багато працювала, щоб пережити цей момент. Це день, яким можна пишатися і яким можна задоволені.

Я плакав після матчу, бо в дитинстві я ріс у бабусі й дідуся, а вони не змогли бути тут. Вони померли кілька років тому. Моя мама теж не змогла приїхати через проблеми з візою та гроші, які ми мали за неї заплатити. Ми не встигли вчасно це зробити".

Видання звернулося до Держдепартаменту США з приводу цього інциденту, проте відповіді не отримали.

Зауважимо, що Іспанія та Кабо-Верде не змогли визначити сильнішого у поєдинку, розписавши нічию 0:0.

За підсумками цього матчу була побита низка рекордів. 40-річний воротар Возінья став найстаршим голкіпером в історії, який у своєму дебютному матчі на чемпіонаті світу залишив ворота "сухими". Крім того, він став найкращим гравцем цього протистояння за версією ФІФА.

А нападник "Фурії Рохи" Мікель Оярсабаль відзначився більш негативним здобутком, провівши перші 30 хвилин матчу без дотиків до м'яча, що стало найгіршим результатом турніру із 1966-го року.