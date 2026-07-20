Після сенсації на ЧС-2026 Возінья отримав несподіване запрошення: зіграв із легендами футболу

Казкова історія збірної Кабо-Верде на чемпіонаті світу-2026 завершилася ще на стадії 1/16 фіналу, однак її головні герої продовжують отримувати заслужене визнання.

Одним із найяскравіших відкриттів турніру став 40-річний голкіпер Возінья. Для ветерана це був дебют на чемпіонаті світу, але він одразу підкорив футбольний світ упевненою грою та яскравими сейвами.

Саме виступи у матчах проти Іспанії та Аргентини зробили воротаря справжнім улюбленцем уболівальників. Після мундіалю популярність Возіньї стрімко зросла, а його історія стала однією з найбільш обговорюваних на турнірі.

Перед фіналом ЧС-2026 ФІФА запросила голкіпера до Нью-Йорка для участі у Кубку легенд. Там Возінья вийшов на поле разом із зірками світового футболу, які вже давно завершили професійну кар'єру.

Серед його партнерів і суперників були Веслі Снейдер, Джон Террі, Кафу, Давід Трезеге, Хав'єр Дзанетті, Давор Шукер та інші легенди світового футболу.

Хоча збірна Кабо-Верде завершила свої виступи на чемпіонаті світу після драматичної поразки від Аргентини в 1/16 фіналу, сам Возінья залишив турнір справжнім переможцем.

Також варто зазначити, що 40-річний воротар став найстаршим голкіпером в історії, який у своєму дебютному матчі на чемпіонаті світу залишив ворота "сухими".