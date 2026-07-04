Оточили Мессі під час інтервʼю: гравці Кабо-Верде після матчу з Аргентиною вишикувалися в чергу за фото

Матч 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 між Аргентиною та Кабо-Верде запам'ятався не лише драматичною перемогою чинних чемпіонів світу, а й красивим епізодом, який вкотре продемонстрував, яку повагу у футбольному світі має Ліонель Мессі.

Поєдинок виявився значно складнішим, ніж очікували вболівальники аргентинців. Основний час завершився з рахунком 1:1, а путівку до наступного раунду "альбіселеста" здобула лише в екстра-таймі, перемігши з рахунком 3:2.

Головною зіркою вечора традиційно став Ліонель Мессі. Капітан збірної Аргентини отримав нагороду найкращому гравцю матчу та вийшов на одноосібне перше місце у списку найкращих бомбардирів чемпіонату світу.

Після фінального свистка аргентинець поспілкувався з журналістами у міксзоні, однак увагу привернули не лише представники медіа. Для багатьох футболістів збірної Кабо-Верде це був перший і, можливо, єдиний шанс зустріти наживо свого кумира.

Одразу кілька гравців африканської команди підійшли до Мессі з телефонами в руках, сподіваючись зробити пам'ятне селфі. Легендарний аргентинець із посмішкою погодився сфотографуватися з кожним, не відмовивши жодному зі своїх суперників.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу "альбіселесте" зіграють з Єгиптом. Матч відбудеться 7 липня та розпочнеться о 19:00 за київським часом.