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ФІФА назвала автора найкращого голу ЧС-2026

Олексій Мурзак — 27 липня 2026, 21:19
ФІФА назвала автора найкращого голу ЧС-2026
Getty Images

Гол захисника Кабо-Верде Сідні Лопеса Кабрала у ворота Аргентини визнано найкрасивішим на чемпіонаті світу-2026, що завершився в США, Канаді та Мексиці.

Результати голосування оприлюднила пресслужба ФІФА.

23-річний гравець забив його у матчі 1/16 фіналу, де його збірна лише в екстратаймах зазнала поразки від майбутніх срібних призерів першості.

До трійки найкращих також увійшли м'ячі форварда збірної Узбекистану Ельдора Шомуродова (проти ДР Конго – 1:3) та нападника збірної Гаїті Вільсона Ізідора (проти Марокко – 2:4).

Як відомо, півзахисник збірної Іспанії та Манчестер Сіті Родрі був визнаний найкращим гравцем чемпіонату світу-2026.

Кабо-Верде Чемпіонат світу-2026 з футболу

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