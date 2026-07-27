ФІФА назвала автора найкращого голу ЧС-2026

Гол захисника Кабо-Верде Сідні Лопеса Кабрала у ворота Аргентини визнано найкрасивішим на чемпіонаті світу-2026, що завершився в США, Канаді та Мексиці.

Результати голосування оприлюднила пресслужба ФІФА.

23-річний гравець забив його у матчі 1/16 фіналу, де його збірна лише в екстратаймах зазнала поразки від майбутніх срібних призерів першості.

The goal that stole your hearts all the way to the top. 💙⚽️

Sidny Lopes Cabral is your Hyundai Goal of the Tournament winner at the FIFA World Cup 2026! 🌟#FIFAWorldCup #Hyundai #HGOTT #HyundaiGOTT2026 @Hyundai_Global pic.twitter.com/jeZ7kqI1CG — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 27, 2026

До трійки найкращих також увійшли м'ячі форварда збірної Узбекистану Ельдора Шомуродова (проти ДР Конго – 1:3) та нападника збірної Гаїті Вільсона Ізідора (проти Марокко – 2:4).

Як відомо, півзахисник збірної Іспанії та Манчестер Сіті Родрі був визнаний найкращим гравцем чемпіонату світу-2026.