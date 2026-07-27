ФІФА назвала автора найкращого голу ЧС-2026
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Гол захисника Кабо-Верде Сідні Лопеса Кабрала у ворота Аргентини визнано найкрасивішим на чемпіонаті світу-2026, що завершився в США, Канаді та Мексиці.
Результати голосування оприлюднила пресслужба ФІФА.
23-річний гравець забив його у матчі 1/16 фіналу, де його збірна лише в екстратаймах зазнала поразки від майбутніх срібних призерів першості.
До трійки найкращих також увійшли м'ячі форварда збірної Узбекистану Ельдора Шомуродова (проти ДР Конго – 1:3) та нападника збірної Гаїті Вільсона Ізідора (проти Марокко – 2:4).
Як відомо, півзахисник збірної Іспанії та Манчестер Сіті Родрі був визнаний найкращим гравцем чемпіонату світу-2026.