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Буде цікавий фінал: Мілевський спрогнозував переможця ЧС-2026

Денис Іваненко — 16 липня 2026, 16:00
Буде цікавий фінал: Мілевський спрогнозував переможця ЧС-2026
Прогноз Мілевського на фінал ЧС-2026
Getty Images

Колишній капітан київського Динамо Артем Мілевський поділився очікуваннями від фіналу чемпіонату світу-2026, у якому зустрінуться збірні Іспанії та Аргентини.

Його слова передає Sport-express.

Він віддав належне підопічним Луїса де ла Фуенте за виступи протягом турніру. Проте зірковий спортсмен думає, що "альбіселесте" захистять чемпіонський титул.

"В Іспанії команда цікава. Ми від них, напевно, нічого особливого не чекали перед турніром, гучних імен там майже немає, окрім Ямала. Але є Родрі, Оярсабаль, Ольмо молодець, молодий Кубарсі, Порро із Тоттенгема, який ледве з АПЛ не вилетів. Педрі останні дві гри не грав, але з балансом в іспанців все гаразд, всі один одному допомагають.

Буде цікавий фінал. Але я думаю, що молодий хлопець із Росаріо Мессі знову потягне головну роль. Партнери йому дуже допомагають. Тож у фіналі я ставлю на Аргентину. Сам ні за кого вболівати не буду, тому просто дивитимусь красивий футбол", – сказав Мілевський.

Зазначимо, що фінал чемпіонату світу відбудеться 19 липня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У півфіналі збірна Іспанії впевнено здолала Францію (2:0), а аргентинці здобули вольову перемогу над Англією (2:1). Фаворитом майбутнього протистояння в букмекерів вважається "Фурія Роха".

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