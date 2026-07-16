Буде цікавий фінал: Мілевський спрогнозував переможця ЧС-2026

Колишній капітан київського Динамо Артем Мілевський поділився очікуваннями від фіналу чемпіонату світу-2026, у якому зустрінуться збірні Іспанії та Аргентини.

Його слова передає Sport-express.

Він віддав належне підопічним Луїса де ла Фуенте за виступи протягом турніру. Проте зірковий спортсмен думає, що "альбіселесте" захистять чемпіонський титул.

"В Іспанії команда цікава. Ми від них, напевно, нічого особливого не чекали перед турніром, гучних імен там майже немає, окрім Ямала. Але є Родрі, Оярсабаль, Ольмо молодець, молодий Кубарсі, Порро із Тоттенгема, який ледве з АПЛ не вилетів. Педрі останні дві гри не грав, але з балансом в іспанців все гаразд, всі один одному допомагають.

Буде цікавий фінал. Але я думаю, що молодий хлопець із Росаріо Мессі знову потягне головну роль. Партнери йому дуже допомагають. Тож у фіналі я ставлю на Аргентину. Сам ні за кого вболівати не буду, тому просто дивитимусь красивий футбол", – сказав Мілевський.