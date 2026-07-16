Названо зірок, які виступатимуть під час фіналу ЧС-2026

Організатори чемпіонату світу 2026 року готують масштабне шоу із залученням великої кількості зірок на фінал турніру.

Про це повідомляє ESPN.

Перед початком вирішального матчу відбудеться церемонія закриття турніру, яка триватиме майже півтори години. Гімн США на ній співатиме Дженніфер Хадсон.

Також у церемонії закриття братимуть участь такі зірки як Том Круз, iShowSpeed, Пост Мелоун, Роббі Вільямс, Ніколь Шерзінгер і Лаура Паузіні.

Масштабне шоу заплановане не лише на церемонію закриття перед стартом матчу, а й на перерву між таймами матчу – очікується шоу масштабів СуперБоулу. Виступатимуть Кріс Мартін, Джастін Бібер, Мадонна, Шакіра, Густаво Дудамель і BTS. Очікується, що через такі масштаби шоу перерва між таймами триватиме значно довше, ніж звичні 15 хвилин.

Нагадаємо, фінал чемпіонату світу-2026 відбудеться в неділю, 19 липня, в Іст Резерфорді, штат Нью-Джерсі. Початок поєдинку – о 22:00 за Києвом.

У вирішальному поєдинку зіграють Іспанія та Аргентина, яка напередодні вирвала вольову перемогу над Англією.