Суперкомп’ютер визначив фаворита ЧС-2026 перед фіналом

Суперкомп'ютер від Opta Analyst визначив головних фаворитів чемпіонату світу-2026 після завершення півфінальної стадії турніру.

Збірна Іспанії, яка пройшла Францію на шляху до фіналу, має трохи більше шансів на тріумф на мундіалі, маючи 56,05% шансу на підняття трофея. Водночас на перемогу в основний час суперкомп'ютер дає іспанцям 45,1%.

Зауважимо, що "Фурія Роха" була головним фаворитом турніру на думку Opta перед його початком, маючи 16,1% шансу стати чемпіоном.

Аргентина водночас входила лише до чільної п'ятірки, чинний чемпіон перед стартом змагань мав 10,4% шансу на захист титулу.

У фіналі, куди аргентинці пройшли після вольової перемоги над Англією, їх шанс звоювати трофей складає 43,95%, а перемога в основний час оцінюється у 29,4%.

На думку ліцензованого букмекера betking, збірна Іспанія є невеликим фаворитом на завоювання титулу. На виграш у фіналі "Фурії Рохи" можна поставити з коефіцієнтом 1,66. Успіх Аргентини оцінюється в 2,16. Якщо ж говорити про основний час, то тут на перемогу Іспанії дається коефіцієнт 2,40, нічия – 3,10, збірна Аргентини ж має шанс 1 до 3,33 на перемогу за 90 хвилин ігрового часу.

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