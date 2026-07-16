Де та коли дивитися матч за "бронзу" ЧС-2026 Франція – Англія

Збірна Франції зустрінеться з Англією в поєдинку за бронзові нагороди на чемпіонаті світу-2026.

Зустріч відбудеться опівночі 19 липня на "Хард Рок Стедіум" в Маямі.

Матч транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO. Переглянути його можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналі "MEGOGO Футбол Перший".



Зауважимо, що французи зазнали поразки від Іспанії в межах півфіналу турніру, а Англія не втримала переможний результат в поєдинку з Аргентиною.

Фінальна зустріч також запланована на 19 липня, проте на 22:00 за київським часом.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Дідює Дешама, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,93. Нічия – 3,80. Виграш "трьох левів" – 3,80.

Здобуття третього місця "Ле Бльо" з урахуванням додаткового часу та серії пенальті – 1,48. На те, що команда Томаса Тухеля стане бронзовим призером – 2,60

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.