Фанати Аргентини облили відомого блогера пивом і вигукували расистські образи під час матчу з Англією

Півфінал чемпіонату світу-2026 між Аргентиною та Англією завершився не лише драматичною перемогою "альбіселесте", а й гучним скандалом за участю одного з найвідоміших стрімерів світу — iShowSpeed.

21-річний американський блогер Даррен Джейсон Воткінс, який отримав можливість працювати безпосередньо на матчах мундіалю, відвідав поєдинок на стадіоні Mercedes-Benz в Атланті.

Цього разу він відкрито підтримував Англію — прийшов на трибуни у футболці збірної та навіть наніс на щоку прапор цієї країни.

Такий вибір не сподобався аргентинським уболівальникам, які розташувалися на верхньому секторі стадіону. Протягом матчу вони вигукували образи на адресу стрімера, а після камбеку збірної Аргентини ситуація загострилася.

Спочатку в бік iShowSpeed полетів порожній пластиковий стаканчик, а згодом його облили пивом. Охоронці намагалися захистити блогера, однак не змогли повністю зупинити натовп.

За повідомленнями очевидців, з трибун також лунали расистські образи, зокрема слово "momo" (образливе порівняння з мавпою), а також лайливі вигуки іспанською мовою на адресу американця.

le tiraron a speed con un vaso de agua cuando metió gol argentina jakdhak 😭 pic.twitter.com/q4V5ZHh8XH — ؘjuandi (@poxelse) July 15, 2026

Нагадаємо, збірна Аргентини з футболу відсвяткувала перемогу над Англією із банером "Мальвінські острови – аргентинські". Через цей банер "біло-блакитні" можуть потрапити під санкції. Адже ФІФА та Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) забороняють використання політичних символів, написів і зображень під час матчів.

Ще перед півфіналом поточного Мундіалю віцепрезидентка Аргентини Вікторія Вільярруель наголосила на історичній важливості цього протистояння з Англією.

Зазначимо, що Аргентина та Велика Британія воювали за Фолклендські (Мальвінські) острови у 1982 році. За підсумками того конфлікту архіпелаг залишився під британським контролем.