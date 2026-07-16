Фанати Аргентини облили відомого блогера пивом і вигукували расистські образи під час матчу з Англією
Півфінал чемпіонату світу-2026 між Аргентиною та Англією завершився не лише драматичною перемогою "альбіселесте", а й гучним скандалом за участю одного з найвідоміших стрімерів світу — iShowSpeed.
21-річний американський блогер Даррен Джейсон Воткінс, який отримав можливість працювати безпосередньо на матчах мундіалю, відвідав поєдинок на стадіоні Mercedes-Benz в Атланті.
Цього разу він відкрито підтримував Англію — прийшов на трибуни у футболці збірної та навіть наніс на щоку прапор цієї країни.
Такий вибір не сподобався аргентинським уболівальникам, які розташувалися на верхньому секторі стадіону. Протягом матчу вони вигукували образи на адресу стрімера, а після камбеку збірної Аргентини ситуація загострилася.
Спочатку в бік iShowSpeed полетів порожній пластиковий стаканчик, а згодом його облили пивом. Охоронці намагалися захистити блогера, однак не змогли повністю зупинити натовп.
За повідомленнями очевидців, з трибун також лунали расистські образи, зокрема слово "momo" (образливе порівняння з мавпою), а також лайливі вигуки іспанською мовою на адресу американця.
Нагадаємо, збірна Аргентини з футболу відсвяткувала перемогу над Англією із банером "Мальвінські острови – аргентинські". Через цей банер "біло-блакитні" можуть потрапити під санкції. Адже ФІФА та Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) забороняють використання політичних символів, написів і зображень під час матчів.
Ще перед півфіналом поточного Мундіалю віцепрезидентка Аргентини Вікторія Вільярруель наголосила на історичній важливості цього протистояння з Англією.
Зазначимо, що Аргентина та Велика Британія воювали за Фолклендські (Мальвінські) острови у 1982 році. За підсумками того конфлікту архіпелаг залишився під британським контролем.