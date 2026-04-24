Каррік зізнався, чи визначене його майбутнє в Манчестер Юнайтед

Виконувач обов'язків головного тренера "червоних" дияволів" Майкл Каррік висловився щодо своєї роботи у клубі.

Його слова передає Sky Sports.

Він наголосив, що наразі повністю зосереджений на результатах команди для досягнення головної цілі – потрапляння в Лігу чемпіонів. При цьому англієць запевнив, що поки керівництво йому не повідомило, чи збирається продовжувати співпрацю.

"Я багато разів про це говорив. Мені подобається бути тут і виконувати цю роль. Ми показуємо непогані результати та перебуваємо в хорошій формі, але попереду ще багато роботи. Ми хочемо ставати кращими та рухатися до вищого рівня. Побачимо, як усе складеться. Я щотижня повторюю одне й те саме. Мені справді подобається моя робота тут, це великий привілей – бути в такій позиції та нести відповідальність за команду. Але впевненості щодо майбутнього у мене немає. Зараз я повністю зосереджений на тому, щоб допомогти команді досягати результатів. І на цьому ми й концентруємося", – заявив Каррік.

Нагадаємо, що колишній півзахисник "червоних дияволів" очолив команду в січні. Він розглядався тимчасовим варіантом до завершення сезону.

Проте Каррік зміг значно покращити результати Манчестер Юнайтед, піднявши манкуніанців на третє місце. Наразі інсайдери повідомляють, що він є головним фаворитом на посаду повноцінного головного тренера "червоних дияволів".