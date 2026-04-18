Іраола: У мене немає домовленостей з іншим клубом

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола заявив, що ухвалив рішення покинути свою посаду наприкінці поточного сезону не через бажання працювати в іншому клубі.

Слова тренера наводить Фабріціо Романо.

"Рішення було ухвалене не через якийсь інший клуб. Нічого не підписано і не узгоджено з іншим клубом. На даному етапі я не знаю, що робитиму в наступному сезоні", – заявив іспанський фахівець.

Андоні Іраола прийняв команду влітку 2023 року, перейшовши з іспанського Райо Вальєкано. За цей час Борнмут провів близько 121 матч, у яких здобув 45 перемог, зазнав 41 поразки та 35 разів зіграв внічию.

Наразі Борнмут посідає 11 місце в англійській Прем'єр-лізі та зберігає шанси на єврокубкові місця, оскільки після 32 турів до зони потрапляння команді не вистачає всього 2 очок.

За часів Іраоли були продана низка футболістів, серед яких Дін Гейсен, Мілош Керкез, Данго Уаттара, Антуан Семеньйо та й зокрема український центральний захисник Ілля Забарний. Забарний під керівництвом Іраоли зіграв 81 матч, після чого перейшов до французького ПСЖ у серпні 2025-го року.