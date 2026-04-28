Не варто сильно радіти: Каррік – про перемогу Манчестер Юнайтед над Брентфордом

Про це він повідомив у коментарі EPSN FC.

Наразі МЮ необхідно набрати два очки у чотирьох турах, що залишилися, аби гарантувати собі участь у Лізі чемпіонів. Востаннє англійський клуб виступав на цьому рівні у сезоні 2023/24. Каррік зазначив, що хоча команда перебуває у вигідному становищі завдяки серії перемог у складній лізі, потрапляння до четвірки не має бути приводом для надмірних святкувань.

"Ліга чемпіонів – це одне, але це не те, що ми повинні надмірно святкувати. Ми хочемо по-справжньому фінішувати високо в лізі, ми хочемо боротися за високі місця в лізі і намагатися набрати більше очок, щоб наш сезон не закінчився, коли це станеться", – сказав він.

За словами Карріка, основною метою клубу має бути боротьба за найвищі місця у турнірній таблиці та постійне накопичення очок, а не просто досягнення мінімально необхідного результату.

У переможній зустрічі проти Брентфорда результативними ударами відзначилися Каземіро та Бенджамін Шешко. Після дев'ятого гола бразильця в сезоні вболівальники на Олд Траффорд скандували "ще один рік". Однак Каррік підкреслив, що рішення півзахисника залишити команду влітку залишається незмінним.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед знаходиться на третій сходинці турнірної таблиці АПЛ.

