Визначено найкращого гравця матчу Іран – Нова Зеландія на ЧС-2026

36-річний Рамін Резаеян був визнаний найкращим гравцем поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Ірану та Нової Зеландії (2:2).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Для досвідченого захисника це вже третій Мундіаль у кар'єрі. У грі проти новозеландців він забив гол і віддав результативну передачу.

The fans have spoken – Ramin Rezaeian is your Superior Player of the Match! ⚽#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/upoSqhaEfC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2026

Зазначимо, що у групі G також виступають збірні Бельгії та Єгипту. В очному протистоянні вони зіграли внічию, тож наразі всі команди мають однакову кількість очок.

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Свій наступний матч іранці проведуть 21 червня о 22:00 за київським часом. Їхнім суперником будуть підопічні Руді Гарсії.