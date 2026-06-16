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Визначено найкращого гравця матчу Іран – Нова Зеландія на ЧС-2026

Денис Іваненко — 16 червня 2026, 07:12
Визначено найкращого гравця матчу Іран – Нова Зеландія на ЧС-2026
Збірна Ірану з футболу
Getty Images

36-річний Рамін Резаеян був визнаний найкращим гравцем поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Ірану та Нової Зеландії (2:2).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Для досвідченого захисника це вже третій Мундіаль у кар'єрі. У грі проти новозеландців він забив гол і віддав результативну передачу.

Зазначимо, що у групі G також виступають збірні Бельгії та Єгипту. В очному протистоянні вони зіграли внічию, тож наразі всі команди мають однакову кількість очок.

Standings provided by Sofascore

Свій наступний матч іранці проведуть 21 червня о 22:00 за київським часом. Їхнім суперником будуть підопічні Руді Гарсії.

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