Визначено найкращого гравця матчу Іран – Нова Зеландія на ЧС-2026
Збірна Ірану з футболу
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36-річний Рамін Резаеян був визнаний найкращим гравцем поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Ірану та Нової Зеландії (2:2).
Про це повідомляє пресслужба ФІФА.
Для досвідченого захисника це вже третій Мундіаль у кар'єрі. У грі проти новозеландців він забив гол і віддав результативну передачу.
Зазначимо, що у групі G також виступають збірні Бельгії та Єгипту. В очному протистоянні вони зіграли внічию, тож наразі всі команди мають однакову кількість очок.
Свій наступний матч іранці проведуть 21 червня о 22:00 за київським часом. Їхнім суперником будуть підопічні Руді Гарсії.