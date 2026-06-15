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Така напруга підриває всю радість: зірка збірної Ірану – про атмосферу на ЧС-2026

Денис Іваненко — 15 червня 2026, 09:29
Така напруга підриває всю радість: зірка збірної Ірану – про атмосферу на ЧС-2026
Мехді Таремі
Getty Images

Капітан збірної Ірану Мехді Таремі висловився про умови, з якими його команда зіткнулася під час чемпіонату світу-2026.

Його слова передає The Times.

Досвідчений форвард заявив, що на турнірі панує не найкраща атмосфера. Він відчуває напругу, через що поки не може назвати чинний Мундіаль святом футболу.

"Я відчув напругу одразу після прибуття. Очевидно, що в мене немає тих самих чудових вражень, які були на попередніх чемпіонатах світу. Ми говоримо про мир і радість, але, звісно, наш досвід зараз зовсім інший. Я знаю, що це стосувалося не лише нас. У кількох збірних також виникли проблеми з візами та змінами тренувальних баз. Тож труднощі були не тільки в Ірану, але ще до початку турніру люди не відчували того самого передчуття чемпіонату світу.

Така напруга підриває всю радість і підриває послання ФІФА та нашого народу, яке полягає в тому, що футбол приносить мир. Саме так я це відчував. На цьому чемпіонаті світу атмосфера могла б бути кращою, але я сподіваюся, що в майбутньому вона покращиться для всіх уболівальників, незалежно від того, яку команду вони підтримують", – заявив Таремі.

Нагадаємо, що збірна Ірану опинилась у групі G на ЧС-2026. Її суперниками стануть Нова Зеландія, Бельгія та Єгипет.

У першому турі іранці зіграють проти представників Океанії. Матч відбудеться 16 червня та розпочнеться о 4:00 за київським часом.

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